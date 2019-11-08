Turkcell'in müşteri odaklı teknoloji dönüşümü ödüllendirildi
İSTANBUL (AA) – Turkcell, telekom sektörünün prestijli etkinlikleri arasında gösterilen Global Telecoms Awards'tan (Glotel Ödülleri) ödülle döndü.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl Londra'da yedinci kez düzenlenen Glotel Ödülleri'nde Turkcell'in müşteri odaklı yaklaşımı ödüle layık görüldü.
Şirket, 21 kategoride 90'a yakın adayın birincilik için yarıştığı ödül töreninde, Sabit Şebeke Gelişimi kategorisinde "Müşteri Odaklı Arıza Önceliklendirme" projesi ile ödül kazandı.
Müşteri odaklı arıza yönetimi ile müşterilere sunulan servislerde meydana gelen kesintilerde yapay zeka uygulaması ile müşteri talebi gelme olasılığı önceden tahmin ediliyor. Müşteri bilgilerine göre yapay zeka tespit ettiği arızaları önceliklendirerek ilgili ekipleri bilgilendiriyor ve bu sayede arıza çok daha kısa sürede giderilebiliyor. Aynı zamanda sabit internet servislerinde kesinti yaşayan müşterilere 4 gigabayt mobil data hizmeti sunuluyor.
Turkcell en son 2017'de Günlük Optimizasyon ve Gerçek Zamanlı Aksiyon projeleriyle "Yazılım ve Servis İnovasyonu" kategorisinde iki ayrı Glotel Ödülü'ne birden layık görülmüştü.
Glotel Ödülleri, telekom endüstrisini dönüştüren ve geliştiren şirketlere veriliyor.
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