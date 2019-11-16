Türkçenin öncülerinden Aşık Paşa, Kırşehir'de anıldı
KIRŞEHİR (AA) – Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devletleri zamanında Türkçenin öncülüğünü yapan Aşık Paşa, memleketi Kırşehir'de uluslararası şiir şöleniyle anıldı.
Kırşehir Yazarlar ve Şairler Derneğince (KIYŞAD) düzenlenen 8. Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şölene, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetlerinden 18 şair katıldı.
Törende konuşan Dernek Başkanı Veysel Turgut, Kırşehir'in Aşık Paşa gibi Türkçenin öncülerinin yanı sıra Kalender Baba, Ahmed-i Gülşehri, Caca Bey, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Süleyman Türkmani, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran, Kaya Şeyhi, Aşık Said, Aşık Seyfullah, Aşık Hasan, Erol Güngör, Şemsi Yastıman, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Neşet Ertaş gibi gönül insanlarını da yetiştirdiğini söyledi.
Aşık Paşa'nın, yaşadığı dönemde Farsça ve Arapça ön planda olmasına rağmen Türkçe konuşan ve yazan bir mutasavvıf ve şair olduğunu belirten Turgut, Aşık Paşa'nın 12 bin beyitlik "Garipname" adlı eserini de Türkçe yazdığını anımsattı.
Konuşmanın ardından yerli ve yabancı şair ve yazarların katılımıyla düzenlenen şölende, Azerbaycan'dan Araz Ahmedoğlu, Dağıstan Cumhuriyetinden Zariyat Umayeva, Kırklareli'nden Alaaddin İkican, Ankara'dan Durak Turan ve Deniz Garipcan, Tokat'tan Sündüs Akça, Denizli'den Safiye Akça, Antalya'dan İlhan Eray, Yozgat'tan Ahmet Sargın, Kayseri'den Yusuf Doğru, Kars'tan Aygün Akbara, Kırşehir'den Ali Aydemir, Ahmet Torun, Ahmet Suphi Sayılı, Feride Taşkoparan, Mehmet Zabah, Bünyamin Aksungur ve Sait Sargın, şiirlerini okudu.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 8. Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni'nin sonunda katılımcılara plaketlerini verdi. Şairlerin, şiir yazıp okumanın yanı sıra kültür elçiliği de yaptıklarına dikkati çeken Akın, geleneklerin, şiir, türkü ve destanların gelecek kuşaklara aktarılmasında ozan ve şairlerin çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi.
Şölene, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, şair ve yazarlar ile şiir severler katıldı.
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