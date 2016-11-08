Türkçenin öncüsü “Aşık Paşa” Kırşehir'de anıldı

KIRŞEHİR (AA) – Yaşadığı dönemde “Garibname” mesnevisi başta olmak üzere, eserlerini Türkçe yazan “Aşık Paşa”, Kırşehir’de düzenlenen panelle anıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünce desteklenen “Aşık Paşa’nın İzinde” paneli, Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün “Türkçe’nin Garip Dervişi: Aşık Paşa” projesi kapsamında düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada, mutasavvıf bir aile geleneğinden yetişen Aşık Paşa’nın, Kırşehir’in önemli değerlerinden olduğunu belirtti.

Günümüzde Aşık Paşa’nın izinden gitmenin ve onu anlamanın önemine değinen Şentürk, şöyle konuştu:

“Aşık Paşa’nın yazdığı, Türk dili ve edebiyatının en önemli eseri Garibname, halka tasavvufu öğretmek için yazılmış dini ve tasavvufi bir mesnevidir. Bizlere böylesine değerli bir eser bırakan Aşık Paşa’yı rahmetle anıyoruz. Ahi Evran Veli, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahmedi Gülşehri, Ahmet Yesevi, Taptuk Emre, Aşık Paşa gibi yiğitlerin memleketi Kırşehir, medeniyet ve kültür şehridir. Bizler de geçmişimize, kültürümüze sahip çıkmalı ve bunları yaşatmalıyız. Dili olmayanın dini olmaz. Yani dili olmayan, hiçbir dini anlayamaz. Bu vatanın evlatları olan siz gençler, kim devletimize, milletimize, vatanımıza düşmanlık ediyorsa, bayrağımıza el uzatıyorsa, ezanımıza laf söylüyorsa, onları alt edecek güçtesiniz. Kırşehir’den daha nice Aşık Paşalar, nice kahramanlar çıkacağına eminim.”

Yazar İmdat Avşar’ın yönettiği panelde, Prof. Dr. Ahmet Günşen “Türkçeci Bir Veli: Aşık Paşa”, edebiyatçı İsa Kocakaplan da “Garipname’de Aşkın Haller” konularında katılımcılara bilgi verdi.

Panele, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Emniyet Müdür İsmail Hakkı Akyüz, daire müdürleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci dinleyici olarak katıldı.

Proje kapsamında Kültür Merkezi’nde “Gönül Dilinin Sultanı- Aşık Paşa” konulu oyun sahnelenecek.

– Aşık Paşa

Kırşehir’de 1272 yılında doğan Aşık Paşa (Ala ed-Din Ali), kentin yetiştirdiği tasavvuf şairi olarak biliniyor. Ailesi Horasan’dan Anadolu’ya gelen Aşık Paşa’nın Garibname isimli eseri, Türk edebiyatının ilk büyük telif mesnevisi olarak biliniyor. O dönemde Arapça ve Farsça’ya daha çok önem verilmesine rağmen Aşk Paşa, eserlerini Türkçe kaleme almasıyla tanınıyor. 1333 yılında Kırşehir’de vefat eden Aşık Paşa’nın adının verildiği Aşıkpaşa Mahallesi’nde türbesi bulunuyor.