Türkiye Adalet Akademisinde 134 stajyer avukata eğitim verildi
ANKARA (AA) – Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında imzalanan "Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, 134 stajyer avukata "Soruşturmalarda Korunma Tedbirleri ve Genel Savcılık İşlemleri" ile ilgili mesleki eğitim verildi.
Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamada, hakim, savcı ve avukatların ortak bir bakış açısı geliştirebilmesi ve adalete olan güvenin artırılmasına katkı sağlaması amacıyla TBB ile 27 Aralık 2019'da "Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandığı hatırlatıldı.
Protokol kapsamında, ortak fayda sağlanmasına yönelik ilk mesleki eğitim faaliyetinin Türkiye Adalet Akademisinde bugün başladığı belirtilen açıklamada, 134 stajyer avukata "Soruşturmalarda Korunma Tedbirleri ve Genel Savcılık İşlemleri" konusunda eğitim verildiği kaydedildi.
Açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in açılışını yaptığı ilk iş birliği eğitimine, TBB Eğitim Merkezi Genel Sekreteri Avukat Veysel Kırıcı, TBB Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Refik Durukan, TBB Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Veli Ünal da katıldı.
Akademi Başkanı Özdemir açılışta şunları kaydetti:
"Hakim ve savcıları yetiştiren Akademide, sizler de yararlanıcı olarak ilk kez bulunmaktasınız. Barolar Birliği ile imzaladığımız protokol kapsamında hakim, savcı ve avukatların yargının olmazsa olmaz üç erkinin bir arada eğitim alabilmelerinin ve aynı yargı kültürü çerçevesinde hareket edebilmelerinin sağlanmasını amaçladık."
Birlikte çalışma kültürünün oluşturulması gerektiğine değinen Özdemir, eğitimlerin devam edeceğini, sonraki aşamalarda da görevde bulunan hakim ve savcılar ile avukatlara ortak eğitimler düzenleneceğini kaydetti.
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