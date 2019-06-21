“Türkiye, Avrupa projesinin bir parçası olarak kalmalı”

ANKARA (AA) – Lüksemburg’un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, Türkiye’nin Avrupa projesinin bir parçası olarak kalmasının gerekli olduğunu belirterek, "Avrupa'ya sıkıca bağlanmış demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye hepimizin istediği şey." dedi.

Lüksemburg’ta her yıl 23 Haziran'ın Milli Gün olarak kutlanması sebebiyle Lüksemburg'un Ankara Büyükelçiliği resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Büyükelçi Faber, eşi Barbara Faber-Mohr ile davetlileri kapıda karşıladı. Resepsiyona Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomasi ve iş camiasından davetli katıldı.

Lüksemburg milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından davetlilere hitaben bir konuşma yapan Büyükelçi Faber, Lüksemburg'un Avrupa Birliği (AB) projesine önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Bugün bu özel ve eşsiz yaratılış bizim DNA'mızın bir parçası. AB de Lüksemburg'un çok uluslu ve çok kültürlü toplumunun oluşumunda önemli bir dayanaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Faber, küçük coğrafyası ve az nüfusuna rağmen, Lüksemburg'un dünyadaki önemli ekonomik güç merkezlerinden ve yatırım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye ile ilişkilerin önemine de değinen Faber, "Ülkem, diğer ülkelerin yanı sıra, Türkiye'nin Batı Avrupa'ya ihracatında büyük bir lojistik merkez olarak hizmet vermektedir." dedi.

Yaşanan problemlere rağmen Türkiye'nin, Avrupa projesinin bir parçası olarak kalmasının gerekli olduğunu söyleyen Faber, ülkesinin Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda daima destek vereceğini vurguladı. Faber, "Avrupa'ya sıkıca bağlanmış demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye hepimizin istediği şey." diye konuştu.

Faber ayrıca, Türkiye'nin mültecilere ilişkin politikasının önemine işaret ederek, "Türkiye'nin ve Türk milletinin karşılaştığı büyük mülteci akınıyla ilgilenmesi konusundaki tartışmasız misafirperverlik ve olağanüstü cömertliğinden dolayı memnuniyetimi paylaşmak istiyorum." şeklinde konuştu.