Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu Saruhanlıda

Saruhanlı Belediye Kültür Sitesi Salonu’nda Atatürkçü Us Derneği (ADD) Saruhanlı Şubesi göre düzenlenen konferansa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Zeki Alim, Saruhanlı ADD başkanı Mustafa Civan, CHP İlçe Başkanı Ayşe Sunar ve fazla sayıda vatandaş katıldı. Çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferansta yaptığı konuşmada Feyzioğlu, kuvvetler ayrılığı ilkesinin korunmasına dikkat çekerek, “Hangi hükümet sistemini getirirsek getirelim, kuvvetler ayrılığının fazla dinç bir şekilde olması lazım. Yargının nasıl egemen, objektif ve hesap verebilir olduğunu tüzük taslağında görmeden konuştuğumuz her şey boş. Bu Siyasi Partiler Kanunu’yla partili cumhurbaşkanlığı derseniz, meclisin başkanı denetleme ihtimali olmaz. Hatta bu sistemle apartman bile yönetemezsiniz. Yine De apartman yönetir gibi yönetmenize bile razıyız fakat o da sizde yok” dedi.

OHAL’le birlikte sıkça idam cümlelerinin geçtiğine uyarı çeken Feyzioğlu, “İdam çözüm değil, bu insan haklarına tutarsız, benim de idamını istediğim kişiler elbet olabilir ama bu çözüm değil, eğer bu yasa gelirse AB komisyonundan atılırız. O her seferinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuralım diye kurduğumuz cümleyi bir daha kuramayız” diye konuştu.

Adem Şahin