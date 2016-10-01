ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Nesine.com Eskişehir Basket, Finalspor’u 90-74 yendi.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-24 önde geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 51-45 üstün girdi. Üçüncü çeyreği de 74-63 önde tamamlayan Nesine.com Eskişehir Basket, sahadan 90-74 galip ayrıldı.

Nesine.com Eskişehir Basket’te James MArshall 34, Gökhan Yazıcıoğlu 17 ve Evren Büker 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, Finalspor’da ise Anthony Tucker ve Gökhan Aydın on üçer sayı ile mücadele ederken, Umut Durmuş da 12 sayı attı.