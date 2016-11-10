ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Nesine.com Eskişehir Basket, sahasında Yalova Group Belediyespor’u 69-52 mağlup etti.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunu 18-15 üstün geçen Nesine.com Eskişehir Basket, ilk yarıyı da 39-31 önde tamamladı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 53-42 önde bitiren ev sahibi takım, salondan 69-52 galip ayrıldı.

Nesine.com Eskişehir Basket’te 19 sayıyla oynayan Yunus Emre Sonsırma ve 18 sayı kaydeden Dwight Duncan, alınan galibiyette önemli rol oynadı. Yalova Group Belediyespor’da ise Ahmet İlker Tunalı 14, Gene Coleman ise 9 sayı üretti.