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Türkiye Basketbol 1. Ligi

– Nesine.com Eskişehir Basket: 77 – Bursaspor Durmazlar: 66

19 Kasım 2016 Cumartesi, 23:05
Nesine.com Eskişehir Basket: 77 - Bursaspor Durmazlar: 66

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ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Nesine.com Eskişehir Basket, sahasında Bursaspor Durmazlar’ı 77-66 mağlup etti.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 17-15 önde tamamlayan ev sahibi takım, devreyi 35-30 geride kapattı.

Konuk ekip, üçüncü periyodu da 58-52 önde tamamladı. Son çeyrekte rakibini üstünlük sağlayan Nesine.com Eskişehir Basket, karşılaşmadan 77-66 galip ayrıldı.

Siyah-kırmızılı takımda en skorer isin 18 sayıyla Duncan olurken, Bursaspor Durmazlar ise 20 sayı kaydeden Borovnjak takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

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