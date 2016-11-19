Türkiye Basketbol 1. Ligi
– Nesine.com Eskişehir Basket: 77 – Bursaspor Durmazlar: 66
19 Kasım 2016 Cumartesi, 23:05
ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Nesine.com Eskişehir Basket, sahasında Bursaspor Durmazlar’ı 77-66 mağlup etti.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 17-15 önde tamamlayan ev sahibi takım, devreyi 35-30 geride kapattı.
Konuk ekip, üçüncü periyodu da 58-52 önde tamamladı. Son çeyrekte rakibini üstünlük sağlayan Nesine.com Eskişehir Basket, karşılaşmadan 77-66 galip ayrıldı.
Siyah-kırmızılı takımda en skorer isin 18 sayıyla Duncan olurken, Bursaspor Durmazlar ise 20 sayı kaydeden Borovnjak takımının mağlubiyetini engelleyemedi.