ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Nesine.com Eskişehir Basket, sahasında Muğla Ormanspor’u 72-61 mağlup etti.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunu konuk takım Muğla Ormanspor 14-19 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, ikinci periyodu ise 34-27 önde geçti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 54-40 önde bitiren ev sahibi takım, üstünlüğünü son çeyrekte de sürdürerek salondan 72-61 galip ayrıldı.

Nesine.com Eskişehir Basket’te 17 sayıyla oynayan James Marshall ve 12 sayı kaydeden Murat Göktaş, galibiyette önemli rol oynadı. Muğla Orman’da ise Dontae Harris 17, Hilton Jefferson ise 10 sayı üretti.