ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Nesine.com Eskişehir Basket, sahasında Samsun Büyükşehir Belediye Anakent’i 91-83 mağlup etti.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğini 23-20 önde geçen konuk ekip, skordaki üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdürdü ve soyunma odasına 48-44 önde gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde üstünlüğü ele geçiren ve son periyoda 68-60 önde giren Nesine.com Eskişehir Basket, salondan da 91-83 galip ayrıldı.

Nesine.com Eskişehir Basket’te 23 sayıyla oynayan James Marshall, maçın en skorer ismi oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Anakent’te ise Alexander Smiht ile Ousmane Drame 15’şer sayıyla mücadele etti.