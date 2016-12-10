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Türkiye Basketbol 1. Ligi

10 Aralık 2016 Cumartesi, 21:11
Türkiye Basketbol 1. Ligi

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ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Nesine.com Eskişehir Basket, sahasında Samsun Büyükşehir Belediye Anakent’i 91-83 mağlup etti.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğini 23-20 önde geçen konuk ekip, skordaki üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdürdü ve soyunma odasına 48-44 önde gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde üstünlüğü ele geçiren ve son periyoda 68-60 önde giren Nesine.com Eskişehir Basket, salondan da 91-83 galip ayrıldı.

Nesine.com Eskişehir Basket’te 23 sayıyla oynayan James Marshall, maçın en skorer ismi oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Anakent’te ise Alexander Smiht ile Ousmane Drame 15’şer sayıyla mücadele etti.

basketbol Nesine.com Eskişehir Basket Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Türkiye Basketbol 1. Ligi

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