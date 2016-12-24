ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Nesine.com Eskişehir Basket, sahasında Afyon Belediyespor’a 71-73 mağlup oldu.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğini 22-14 önde geçen konuk ekip, skordaki üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdürdü ve soyunma odasına 46-30 önde gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 54-60 önde bitiren konuk takım, üstünlüğünü son çeyrekte de sürdürerek salondan 71-73 galip ayrıldı.

Nesine.com Eskişehir Basket’te 17 sayıyla oynayan James Marshall ve 13 sayı kaydeden Duncan, takımının en skorer isimleri oldu. Afyon Belediyespor da ise Miha Zupan 19, Tuğberk Gedikli ise 14 sayı üretti.

Öte yandan Nesine.com Eskişehir Basket, 12 maç aradan sonra ilk mağlubiyetini aldı.