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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:15

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Hakemler: Aytuğ Ekti, Turgut Işık, Duhan Köyiçi

Nesine.com Eskişehir Basket: Yunus Sonsırma 7, Marshall 16, Buğrahan Tuncer 12, Cemal Nalga 8, Duncan 33, Evren Büker 7, Murat Göktaş 2

Acıbadem Üniversitesi: Wright 20, Can Altıntığ 11, Maxiell 14, Caner Erdeniz 7, Nusret Yıldırım 5, Cevher Özer 9, Tutku Açık 11, Mutlu Demir 2, Dorukhan Ergindeniz 2

1. Periyot: 26-20

Devre: 49-38

3. Periyot: 67-56

ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubunda Nesine.com Eskişehir Basket, Acıbadem Üniversitesi’ni 85-81 mağlup etti.

Acıbadem Üniversitesi basketbol eskişehir Eskişehir Basket

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