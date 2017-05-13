Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu
13 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:15
Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül
Hakemler: Aytuğ Ekti, Turgut Işık, Duhan Köyiçi
Nesine.com Eskişehir Basket: Yunus Sonsırma 7, Marshall 16, Buğrahan Tuncer 12, Cemal Nalga 8, Duncan 33, Evren Büker 7, Murat Göktaş 2
Acıbadem Üniversitesi: Wright 20, Can Altıntığ 11, Maxiell 14, Caner Erdeniz 7, Nusret Yıldırım 5, Cevher Özer 9, Tutku Açık 11, Mutlu Demir 2, Dorukhan Ergindeniz 2
1. Periyot: 26-20
Devre: 49-38
3. Periyot: 67-56
ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubunda Nesine.com Eskişehir Basket, Acıbadem Üniversitesi’ni 85-81 mağlup etti.