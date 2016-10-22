Türkiye Basketbol 2. Ligi

ÇANKIRI (AA) – Bu sezon Türkiye Basketbol 2. Lig’e yükselen Çankırı Belediyesi Demirspor’da sezon öncesi teknik heyet ve oyuncular basına tanıtıldı.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, bir otelde düzenlenen toplantıda, Çankırı’nın adının basketbolla duyulmaya başladığını söyledi.

Çankırı Belediyesi olarak Demirspor ile güç birliği yaptıklarını belirten Dinç, “Büyük başarılar için ciddi ekonomik destekler gerekiyordu. Bu sene Belediye ile Demirspor’u birleştirerek işbirliği, güç birliği için bir hedef koyduk. Bu hedefi, başarıları daha da ileri taşıma adına koyduk. Amacımız sadece 1. Lig değil, Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Bu sezon büyük başarılar kazanmak adına iddialı bir takım kurduk.” ifadelerini kullandı.

Basketbolcuların yüreğini ortaya koyduğu zaman hedeflenen başarıların geleceğini dile getiren Dinç, “İnanç, kabiliyet ve yürek sahaya konduktan sonra başarı da gelecektir. En zor maçları yüreğinizi sahaya koyarak kazanabilirsiniz. İnşallah sezon sonu hedeflerimizi başarmış oluruz.” dedi.

Çankırı Belediyesi Demirspor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Cevdet Demirhan da kulüpte tüm Çankırılıların küçük de olsa bir anısı bulunduğunu dile getirdi.

Zirveye çıkmayı amaçladıklarına dikkati çeken Demirhan, “Kulübümüzün hedefi, spor anlamında Çankırı ismini hak ettiği yerlere, yani yükseklere çıkarmak. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için basketbol şubemize son 10 yıldır emek veriyoruz. Sistemli şekilde takımımızı geliştirdik.

2. Lig, Çankırı basketbolunun gelmiş olduğu zirve noktasıdır. Bu yola çıkarken bu platformlarda uzunca yıllar bulunan kulüpler bize şans tanımıyordu ama bizim bir hayalimiz vardı.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından takım oyuncuları ve teknik heyet tanıtıldı.

Programa Çankırı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Celal Kaman, Çankırı Belediyesi Demirspor Kulüp Başkanı Abdulvahap İnanç ve kulüp yöneticileri de katıldı.