Türkiye Bocce 1. ve 2. Bocce Ligleri 1. Etabı Kahramankazan'da yapıldı
ANKARA (AA) – Türkiye Bocce 1. ve 2. Ligi’nin birinci etabını oluşturan raffa müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı.
Şehit Samet Bocce Spor Salonunda düzenlenen törenle başlayan lig müsabakalarına 34 takım ve 100 sporcu katıldı.
Ligin ilk atışını Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Mutlu Türkmen birlikte yaptı.
5 gün süren lig müsabakaları Pazar günü sona erdi. Lig müsabakalarının 2. etabını oluşturan volo müsabakaları önümüzdeki günlerde Mersin’de yapılacak.
Sonuçlar
1. Lig
1.Toroslor Belediye Spor Kulübü 84 puan
2.Kahramankazan Belediye Spor Kulübü 78 puan
3.Hasanağa TOKİ İÖO GSK 72 puan
2. Lig
1.Yurdum Spor Kulübü 56 puan
2.Kemer Bocce Spor Kulübü 52 puan
3.Türkgücü Ülküspor 52 puan
BENZER HABERLER
-
Kayseri'nin 110 yıllık basın tarihi dijital ortamda yaşatılacak
-
Zorlu yolları aşarak dağlardaki yabani hayvanlara yiyecek taşıyorlar
-
Çubuk'ta Elazığ'a yardım kampanyası başlatıldı
-
Kayseri'de çakmakla oynayan çocuklar evde yangın çıkardı
-
Türkiye Bocce 1. ve 2. Bocce Ligleri 1. Etabı Kahramankazan'da yapıldı
-
Ayaş'taki Kumludoruk Tepesi yamaç paraşütçülerinin tercihi oluyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.