Türkiye, çölleşmeyle mücadelede “dünyayı eğitiyor”
KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü, küresel tehdit olan çölleşme ve erozyonla mücadele konusunda 100'e yakın ülkeden 800'ü aşkın uzmanla bilgi, birikim ve tecrübesini paylaştı.
İklim değişikliği, kuraklık, çölleşme ve küresel ısınma, dünyanın ortak sorunları arasında gösteriliyor. Topraklarının yüzde 65'i kurak ve yarı kurak olan Türkiye ise bu sorunlardan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, toprağı çölleşme ve erozyondan koruma konusundaki kararlılığını ise çalışmalarıyla ortaya koyuyor.
Bakanlık, Türkiye'nin prestijini artırmak ve toprağı korumak adına Birleşmiş Milletler nezdinde düzenlenen Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce ise çölleşme ve erozyonla mücadele konusunda bugüne kadar 100'e yakın ülkeden 800'ü aşkın uzmana eğitim verildi.
Genel Müdürlük, her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri'nin 18'incisini Konya'da tamamlandı. Türkiye'nin çölleşme ve erozyona karşı bilgi, birikim ve tecrübelerinin aktarıldığı eğitimlere, 5 Türk Cumhuriyeti ve 6 Balkan ülkesinden 23 uzman katıldı.
Eğitim programı kapsamında katılımcılara, Karapınar'da kurtarılan erozyon sahası gezdirildi. Uzmanlar, sahadaki Gındam Yaylası ve Örnek Tepesi'nde gözlem yaptı.
Daha önce erozyona uğrayan ve kumlarla kaplı arazinin yapılan çalışmalarla ağaçlandırıldığını gören konuk uzmanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.
– "Ağaçlandırma çalışmaları insanlık için örnek olmalı"
Sırbistan'da çölleşmeyle mücadele görevinde bulunan uzman Sinisa Polovina, "Bizler için öğretici bir çalışma oldu. Yapılan ağaçlandırma çalışmaları insanlık için örnek olmalı." dedi.
Kazak Yana Krekova ise çalışmaları dikkatle incelediğini belirterek, "Eskiden burası erozyona uğramış ve kötü durumdaymış. Kumlar araziyi kaplamış. Şimdi ise ağaçlar var. Bitki örtüsü yerine gelmiş. Bu bizleri sevindirdi. Zaten yapılan çalışmalar, buraya ne kadar önem verildiğini gösteriyor." diye konuştu.
ÇEM Genel Müdürlüğü, eğitimlerin yanında toprakların korunmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.
-
“Ecdat yadigarı” köprüler zamana meydan okuyor
-
Türkiye, çölleşmeyle mücadelede “dünyayı eğitiyor”
-
THM Korosu konser verdi
-
“İnmeyle ölenlerin sayısı, kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı”
-
“29 Ekim 2023'e kadar ben yok, biz varız”
-
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.