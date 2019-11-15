“Türkiye dijitalleşme devrimini yakalamış durumda”
İSTANBUL (AA) – Zingat.com Dijitalleşmeden Sorumlu Başkanı (CTO) ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, Türkiye'nin dijitalleşme devrimini yakaladığını belirterek, "Beyin göçünü tersine çevirmek için devletin desteğini daha çok alabilirsek, ülke olarak dijitalleşme devriminde rekabet gücümüzü artırabilir ve önemli bir değerin parçası olabiliriz." ifadesini kullandı.
Zingat.com'un açıklamasında Zingat.com Dijitalleşmeden Sorumlu Başkanı Erkek'in, "veri" ile dijital dönüşümün etkilerinin konuşulduğu Veri Zirvesi'nde yaptığı açıklamalar yer aldı.
Buna göre, Erkek, zirvede yaptığı konuşmada, gayrimenkul dünyasında verinin sahip olduğu role değinerek, gayrimenkul sektörünün halihazırda dünyanın en büyük nakit akışının döndüğü varlık sınıfını oluşturduğunu bildirdi.
Gayrimenkul yatırımında, "Ev alsam mı, kiralasam mı?", "Nereden ev almalıyım?" gibi pek çok sorunun yanıtının arandığını aktaran Erkek, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu sorulara yanıt ararken de verilere dayalı analiz çıkarmak gerekiyor. Burada karşımıza açıklanabilir yapay zeka kavramı çıkıyor. Çünkü veri, diğer sektörlerde olduğu gibi gayrimenkulde de karar verme süreçlerini etkiliyor. Bu nedenle kurulduğumuz günden beri veriye büyük önem verdik. Sektörün, bakanlık onaylı ilk Ar-Ge merkezine sahibiz. TÜBİTAK onaylı projelere imza atıyoruz. Gayrimenkul sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve güven unsurlarını veriyi kullanarak, analiz ederek, işleyerek herkes için fayda sağlayacak hale getirme konusundaki kararlılığımız nedeni budur."
– "Tersine beyin göçüyle dijital devrimde söz sahibi olabiliriz"
Erkek, Türkiye'nin dijital dönüşümde büyük bir atılım içinde olduğunu belirterek, Dell Technologies'in geçen yıl açıkladığı Dell Dijitalleşme Endeksi'nin sonuçlarından bahsetti.
Mehmet Erkek, dünya çapında 4 bin 600 firmayı kapsayan ve ülkelerin dijital geleceğe ne ölçüde hazır olduğunu inceleyen endeksle ilgili şu bilgileri verdi.
"Endekse göre Türkiye, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'nde birinci sırada yer almayı başardı. Dünyada ilk iki sırada ise Hindistan ve Brezilya var. Bugün Türkiye dijitalleşme devrimini yakalamış durumda. Özellikle bankacılık ve telekom sektörlerindeki ilerlemeyle gelişmiş birçok ülkeden daha ilerideyiz. Ancak bu alanda başta Avrupa olmak üzere farklı bölgelere beyin göçü kaybı yaşıyoruz. Beyin göçünü tersine çevirmek için devletin desteğini daha çok alabilirsek, ülke olarak dijitalleşme devriminde rekabet gücümüzü artırabilir ve önemli bir değerin parçası olabiliriz."
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