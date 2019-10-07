Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nde genel kurul
SİVAS (AA) – Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Aydın Yılmaz, güven tazeledi.
Dernek binasında yapılan olağan genel kurulda yeniden seçilen Yılmaz, genel kurula katılanlara teşekkür etti.
Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz, "Dernek olarak dil ve edebiyat üzerine genelde ve özelde birçok çalışma yaptık. Türk dilinin korunması ve yaşatılması için gayret ettik. Bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek yeni yönetimde görev alan üyelere başarılar diliyorum." dedi.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem de yaptığı konuşmada, dilini kaybeden milletlerin her şeyini kaybettiğini, tarihte bunun birçok örneği olduğunu vurguladı.
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