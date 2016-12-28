SİVAS (AA) – Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonun 2016 faaliyet programında yer alan Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılan Talha Şener, Türkiye ikincisi oldu.

Atatürk kapalı spor salonu ve sergi sarayında gerçekleştirilen şampiyonaya, 97 kulüp ve yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Şampiyonaya Sivas’tan katılan Talha Şener, 80 kilogramda Türkiye ikinciliğini elde etti.

Ulusal bilek güreşi hakemi ve 2. kademe antrenörü Mustafa Aydın, daha önce Sivas’tan bir çok başarılı sporcu çıkardıklarını belirterek, “Talha Şener de başarılarımızın devamı olarak gururumuz olmaya devam etti. Ata sporumuz olan bilek güreşi sporuna ve sporcularımıza desteklerini esirgemeyen İl Müdürümüz Salim Kılıç ve Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübüne teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.