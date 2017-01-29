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Türkiye genelinde “Huzur operasyonu”

29 Ocak 2017 Pazar, 01:55

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Türkiye genelinde “Huzur operasyonu”
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NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki kafe ve eğlence merkezlerini denetledi.

Terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin aralarında olduğu yaklaşık 300 polis il merkezi ve ilçelerde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kentin giriş ve çıkış noktalarında kontroller gerçekleştirilirken, iş yerlerine yönelik denetimlerde ise kimlik sorgulaması yapıldı.

Şüpheli şahısların üst aramalarının da yapıldığı uygulamada, narkotik arama köpeği “Irmak” da görev aldı.

Kafe ve eğlence merkezlerinde hassas burnuyla arama yapan Irmak, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.

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