Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

AKSARAY (AA) – Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar’da 42 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 400 gram esrar, 5 gram eroin, bir tabanca ve 43 fişek ele geçirildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

– Aksaray

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

“Torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 gram eroin, bir pompalı tüfek ve 17 fişek ele geçirildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

– Karaman

Karaman’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda kağıda sarılı 2 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.

– Afyonkarahisar

Afyonkarahisar’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 164 gram esrar, 51 gram kenevir tohumu, 48 uyuşturucu hap, bir pompalı tüfek, bir çalıntı motosiklet ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar bulundu.