Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR/YOZGAT (AA) – Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Kırşehir ve Yozgat’ta 5 şüpheli yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü planlamasında 10 bölgede 65 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.

Kentte 170 kişinin kimliklerini kontrol eden ekipler, sokak satıcısı oldukları değerlendiren 3 şüpheliyi üzerilerindeki 114 gram esrar maddesi ve 7 uyuşturucu hap ile gözaltına aldı. Ekipler, umuma açık yerler ve metruk binalarda da arama yaptı.

-Yozgat

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, dedektör köpekle kullanılmayan metruk binalar, park ve bahçelerde arama yaptı.

Operasyona 9 ekip 27 personel katıldı. Ekipler, 113 kişinin kimlik kontrolünü yaptığı uygulamada, uyuşturucu satışı yaptıkları ileri sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Metruk binalardaki aramalar sırasında evlerinin önüne çıkarak polise destek veren vatandaşlar, operasyon dolayısıyla teşekkür etti.

Vatandaşlardan Çelebi Salman, polisin yaptığı uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti.

Şükriye Kızıl da mahallerinde bulunan metruk binaların yıkılmasını istedi.