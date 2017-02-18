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Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası başladı

18 Şubat 2017 Cumartesi, 17:30

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ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, Eskişehir’de başladı.

Gökmeydan Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona, 72 kulüpten 300 sporcu katıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Ahmet Kambur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli judocuları Eskişehir’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kambur, şampiyonada genç yetenekleri izleme fırsatı bulduklarını anlatarak, “Teknik ve eğitim kurulumuz, tüm sporcuları gözlemliyor. Sporcuların daha iyi seviyeye gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Katılımın yüksek olması bizi mutlu etti. Çok yetenekli sporcuların olduğunu görüyoruz. Onları milli takıma kazandırıp 2020 Paralimpik Oyunları’na hazırlayacağız.” diye konuştu.

Organizasyon, yarın yapılacak müsabakaların ardından gerçekleştirilecek madalya töreniyle sona erecek.

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