Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olağan genel kurulu

KONYA (AA) – Mehmet Tunç, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 27 Kasım’da gerçekleştireceği Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Tunç, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa aday olacağını belirtti.

Elde edilen başarıları ileriye taşıyacaklarını aktaran Tunç, “Daha başarılı olmak için projelerimiz var. Bu projelerle ilgili toplantılar yapıyoruz. İnşallah ekibimizle başarılı olmak için çalışacağız. Adaylığımız ülkemize hayırlı olsun.” dedi.