Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Dural, Beypazarı'nda

ANKARA (AA) – Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural, Beypazarı Kaymakamlığını ziyaret etti.

Dural, Kaymakam Kadir Ekinci’yi ziyaretinde vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vakfın 1986 yılında kurulduğunu hatırlatan Dural, ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatan yardımseverler ile yardıma muhtaç insanların arasında bir gönül köprüsü olmaya çalıştıklarını söyledi.

Dural, vakfın, Beypazarı ilçesi Sekli mahallesinde 50 yatak kapasiteli, yaşlılar köşkü bulunduğunu belirterek, “Merkezimiz Keçiören’de 300 yatak kapasiteli bir huzur evimiz var. Manisa’da kız öğrenci evimiz bulunuyor. Eskişehir Mihalıççık ilçesinde 72 yatak kapasiteli yaşlılar köşkümüz var. Çankırı ili Çerkeş ilçesinde 50 yatak kapasiteli yaşlılar köşkünün projesini hazırladık ve ekonomik nedenlerden dolayı yapımına başlayamadık.” diye konuştu.

Vakfın tüm hizmet ve yatırımlarının, gönüllülerin ayni ve nakdi katkı ve destekleriyle sürdürüldüğünü anlatan Dural, “Yaşlılar köşkümüzün bulunduğu yerde üretilen ürünlerin kermeslerde satışı, zaman zaman gelire dönük olarak gerçekleştirilen yemek, çay, gezi, tur ve vekaleten kurban kesimi, vakfın gelirleri arasındadır.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ekinci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kısa süre içinde Sekli Mahallesi’nde bulunan Yaşlılar Köşkü’nü ziyaret edeceğini söyledi.

Gülgen Durak, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Acar’ı ziyaret etti.