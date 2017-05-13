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Türkiye ile Çin arasında Karayolu Taşıması Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşlik eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in başkanlıklarında Çin’in başkenti Pekin’de yapılan heyetler arası toplantıya katıldı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşlik eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in başkanlıklarında Çin’in başkenti Pekin’de yapılan heyetler arası toplantıya katıldı. Pekin’de gerçekleşen toplantıların gerisinde Bakan Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Cinping’in huzurunda Çinli mevkidaşı ile Karayolu Taşıması Anlaşması’nı imzaladı.

Yağmur Yıldız 

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