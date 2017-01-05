Türkiye İtibar Endeksi Saha Çalışmaları Başladı

Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen, Türkiye İtibar Endeksi araştırmasının 6’ncısı için saha çalışmaları başladı. TİE araştırma raporunu almak isteyen kurumların 1 Mart’a kadar ön kayıt yaptırması halinde, rapor tesliminde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Türkiye’nin en itibarlı markalarını saptamaya yönelik yürütülen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) 2016 araştırması için düğmeye basıldı. Araştırma sonuçlarının Mart ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

Türk ekonomisinin en önemli sürükleyici sektörleri arasında yer alan; holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörü olmak üzere, 20 sektörün 2016 yılındaki itibar karnesi çıkarılacak.

Türkiye İtibar endeksi ön kayıtları başladı!

İtibar Atölyesi ve Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Türkiye İtibar Endeksi, 2011 yılından beri kurumlar için pusula niteliğinde bir araştırma. Aynı zamanda kurumların kamuoyundaki itibarlarını gözlemlemeleri açısından da büyük önem taşıyor. Raporda ilgili sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarının itibar değerleri, sektör içi rakiplerinden ve benchmark kurumdan farklılıkları, kamuoyunun beklentisi ile birlikte kurum itibarını artırmaya yönelik öncelikler, tavsiyeler de yer alacak. Erken kayıt döneminde rapor satın alanlara ise rapor tesliminde liste fiyatları üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak” dedi.

Türkiye çapında “İtibar”

Türkiye İtibar Endeksi 2016 araştırması, CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile Türkiye çapında 26 bölgede gerçekleştiriliyor.

Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, itibar kavramının Türkiye’de ‘yanlış bilinen doğru kavramlardan’ biri olduğunu söylüyor ve şu açıklamayı yapıyor:

“İtibar, şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biridir. Şirketlerin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkların en önemli kaynağı onların itibarlarıdır. İtibar, üründen çok markanın değerine etki eden önemli bir kazançtır. Gözle görülmez belki ama, hissedilir. İşletmecilik kültürünün genetik bilimi kadar derinleştiği batı dünyasında, itibarı ölçebilir hale getirmek uzunca süre önemli bir istatistik sorunu olmuştur. Bugün artık itibar da kesin olarak ölçülebilir bir değerdir. Biz de en güvenilir araştırma yöntemlerini kullanarak, ülkemizdeki şirket ve kurum itibarlarına dair yaptığımız TİE araştırmasının 6’ıncısını gerçekleştiriyoruz.” H.ARSLANTAŞ