Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kırşehir'de
KIRŞEHİR (AA) – Vali İbrahim Akın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile bir araya geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir'de düzenlenecek "Uluslararası Judo Cumhuriyet Turnuvası" için kente gelen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Vali Akın, gençleri spora teşvik etmek için düzenlenen sportif faaliyetleri her zaman desteklerini aktardı.
Kentte gerçekleştirilecek "Uluslararası Judo Cumhuriyet Turnuvası" ile de Kırşehirli gençlerin judoyu daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını aktaran Akın, "Bu turnuva, gençlerimizin sporu sevmesine katkı sağlayacaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sporun bütün branşlarıyla iç içe olması en büyük arzumuzdur. Daha fazla gencimiz spor yapmasını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Federasyon olarak yürüttükleri çalışmalar anlatan Huysuz, kentteki turnuva hakkında da Vali Akın'a bilgiler verdi.
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve beraberindeki heyet daha sonra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.
-
“Amazonlar” kadına yönelik şiddete tepki için kürek çekti
-
Kırşehir polisinden “Sporla yaşıyorum” projesi
-
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kırşehir'de
-
Rus Medya Konseyi üyesi 160 gazeteci Kapadokya'yı gezdi
-
Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları
-
Suşehri'nde 3 milyonluk hibe mezbahanenin temeli atıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.