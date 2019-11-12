Türkiye Kamu-Sen Kırşehir temsilciliğinden mektup eylemi
KIRŞEHİR (AA) – Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilcisi Bilal Türk ve sendika üyeleri, memur ücretlerinin artırılması için eylemi yaptı.
Kırşehir PTT Şubesi önünde toplanan sendika üyeleri, bütçe görüşmeleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.
İl Temsilcisi Bilal Türk, memur ücretlerinin 2020 yılında daha fazla artırılması gerektiğini belirtti.
Mevcut bütçenin memurun bütçesi olmadığını ileri süren Türk, revize edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.
Sendika üyeleri, daha sonra hazırladıkları mektupları PTT Kırşehir Şubesi'nden devlet yöneticilerine ve siyasi partilerin genel başkanlarına gönderdi.
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