Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti
KIRIKKALE (AA) – Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Kırıkkale'de 2020 yılı memur maaş zammını protesto için bordro yaktı.
Hüseyin Kahya Parkı'nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yücel Karabacak, 2020 bütçesinin memurun bütçesi olmadığını söyledi.
Bu bütçeyle 2020 yılının başta kamuda çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşlar için geçmiş yıllardan daha da zor geçeceğinin ortaya çıktığını savunan Karabacak, şöyle konuştu:
"Hepimizin bildiği gibi bütçe, devletin gelirlerinin ve bu gelirlerin nerelere dağıtılacağının belgesidir. Biz bu bütçede gelirlerin kamu çalışanlarından kesilen vergilerle elde edileceğini ama gelirin paylaşımında memurun adının dahi olmadığını görüyoruz. Maaşlardan yapılan kesintiler maaş zammını aştı. Milli gelirdeki artıştan dar gelirli ve ücretliler hak ettiği payı alamıyor. Memura bu sene için yapılan toplam zam enflasyon farkı da dahil yüzde 10,26 yani maaşlar şimdiden erimiş durumda."
Karabacak, 2020 yılı bütçesinin memur ve emeklilerin kurban edildiği bütçe değil, memurun bütçesi olmasını istediklerini kaydetti.
Memurlar, basın açıklamasının ardından maaş bordrolarını yaktı, temsili olarak 5. Dönem Toplu Sözleşme nedeniyle ölen memur için dua etti.
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Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti
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