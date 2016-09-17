Türkiye madalya sıralamasında 32. sırada

İSTANBUL (AA) – 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nın 10. günü sonunda Çin, madalya sıralamasındaki liderliğini sürdürdü.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen oyunlarda 94 altın, 74 gümüş ve 49 bronz olmak üzere 217 madalyaya ulaşan Çin, sıralamanın zirvesinde kalmaya devam etti.

Çin’in ardından 58 altın, 33 gümüş ve 35 bronzla 126 madalyası bulunan Büyük Britanya, ikinci sırada yer aldı. Ukrayna, 38 altın, 33 gümüş ve 35 bronz madalya olmak üzere 106 madalyayla üçüncü sıranın sahibi oldu.

Üç altın, bir gümüş ve 5 bronzla toplamda 9 madalyası bulunan Türkiye ise 32. sırada yer aldı.

Muhabir: Emre Doğan