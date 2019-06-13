Türkiye Okul Sporları Satranç Birinciliği Finalleri
KARAMAN (AA) – Karaman'da yapılan Türkiye Okul Sporları Satranç Birinciliği Finalleri sona erdi.
Karaman Belediyesi ve İş Bankası ana sponsorluğuyla Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9 Haziran'da başlayan finallerde 50 ilden 94 takım ve 511 sporcu mücadele etti.
Müsabakaların sonunda ortaokullar yıldız kızlar kategorisinde Çanakkale Cevat Paşa Ortaokulu, ortaokullar yıldızlar genel kategorisinde İstanbul Özel Yakacık Balkanlar Ortaokulu, liseler genç kızlar kategorisinde Denizli Özel P.E.V. Amiroğlu Fen Lisesi birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Turnuva sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, bu turnuva ile 2019 Türkiye Okul Satranç Müsabakalarının sonuna gelindiğini söyledi.
Son derece güzel bir turnuva olduğunu ifade eden Tulay, "Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 511 sporcu 4 günden beri Karaman'ın gezilebilecek her yerini gezdi ve kıyasıya bir turnuva çıkardılar. Turnuva sonunda dereceye giren okullara ve sporculara ana sponsorumuz İş Bankası tarafından teknoloji ödülleri verildi." dedi.
Bu faaliyetin Spor Genel Müdürlüğünün bir faaliyeti olduğunu belirten Tulay, şunları kaydetti:
"Son zamanlarda federasyon olarak ana sponsorumuzun desteğiyle çok daha güzel, çok daha güçlü hale geldik. Burada yıldızlar ve gençler yarışıyor. Aynı zamanda milli takım altyapısı da var. Yeni başlayanlar var. Bunların kaynaşması bizleri spor adına mutlu ediyor. Son zamanlarda ülkemiz satranç sporunda iyi noktalara geldi. Gerek lisanslı sporcu sayımız gerek uluslar arası müsabakalarda aldığımız başarılar la Türk satrancının adını bütün dünyaya duyurmaya başladık. En yeni gurur verici başarımızda geçen hafta Avrupa okullar satranç şampiyonasında 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalyayla geldik. Bu madalyalarla da ülke şampiyonluğunu kazanmış olduk. Bu başarılarımız devam edecek."
Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker de İş Bankası olarak Satranç Federasyonu ana sponsorluğunu 14 yıldır devam ettirdiklerini aktardı.
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