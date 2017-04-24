Türkiye Okullararası Futbol Final Müsabakaları

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de Türkiye Okullararası Genç Kızlar ve Genç Erkekler Futbol Final Müsabakaları yapıldı.

Ahi Stadyumu ve Bağbaşı Çim Saha’daki karşılaşmalar çekişmeli görüntülere sahne oldu.

Final müsabakaları sonucunda genç erkeklerde, İstanbul Özel Çekmeköy Modafen Anadolu Lisesi birinci, Kahramanmaraş Spor Lisesi ikinci, İstanbul Halis Kutmangil Çok Programlı Lisesi üçüncü ve Gaziantep Lisesi dördüncü oldu.

Genç kızlarda ise Zonguldak Karadeniz Ereğli Merkez Anadolu Lisesi birinci, Ordu Özel Açı Temel Lisesi ikinci, Kahramanmaraş Lisesi üçüncü ve Aydın İncilirova Spor Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara kupa ve belgelerini Okul Sporları Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Abdullah Aslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, Spor Genel Müdürlüğü temsilcisi Tuğrul İşçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Kerim Kocabıyık verdi.