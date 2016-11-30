Türkiye Otizm Meclisi (TOM) kuruldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kadar Türkiye’ye kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nın (SOBE) konut sahipliğinde, Türkiye’de Otizm üstüne çalışma yürüten 50’nin üstünde kurum kuruluş, dernek ve vakıf Konya’da bir araya geldi. Düzenlenen çalıştayda manâlı kararlar alınırken, Türkiye Otizm Meclisi (TOM) ismi ile yeni bir yapı oluşturuldu.

Açılış oturumu Cumartesi günü yapılan çalıştayda, ilki İzmir’de yapılan çalışmanın eylem planı okundu ve Otizm Eylem Planı’nda belirlenen 7 esas başlık için alıştırma grupları oluşturuldu. Moderatörlüğünü Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği Kurucu Üyesi Sunay Demircan’ın yaptığı ve iki gün süren buluşma sonucunda, Türkiye Otizm Meclisi (TOM) ismi ile üstteki bir yapının oluşturulması karara bağlanırken, 9 idare heyeti ve 1 sekreterya için tercih yapıldı. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı yapılan tercih sonucunda Türkiye Otizm Meclisi’nin sekretarya görevini üstlendi. Türkiye Otizm Meclisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadar hazırlanan ve 3 Aralık’ta açıklanması beklenen “Otizm Eylem Planı” konusunda izleme ve değer biçme yapacak, ileri dönemlerde de çalışmalarda bulunacak. Birincil gün programı, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda başlangıç konuşmaları ile başlayan çalıştaya AK Parti Genel Merkez Bayan Kolları Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Uzm. Dr. Hasret Yavuz, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Ak, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Daire Başkanı Elçin Er’in yanı sıra, Türkiye’de otizm konusunda egzersiz yürüten 50’nin üzerinde dernek ve vakıf temsilcileri katıldı. Programa AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de telekonferans yolu ile katıldı. Özdemir, engellileri toplumda adalet ettikleri şekilde hizmete ulaştırmak için çalışmaların devam ettiğini, bilhassa otistiklerin topluma entegre ve sıcacık bir biçimde hayatlarını sürdürmeleri için gayretlerin devam edeceğini ifade etti.

“Etkili sonuç olmak için birlikteliği sağlamalıyız”

Sözlerine otizm konusunda edindiği izlenimleri paylaşarak başlayan ve bu alanda minik, büyük katkı veren herkesin en büyük alkışı hak ettiğini ifade eden Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Ak, “Otizm konusunda etkinlik bildiren dernek ve vakıfların kuvvet birliği yapmaları, bir çatı aşağıda etkinlik göstermeleri büyük tartma taşıyor. Eylem planı oluşturabilmek için fazla önemli çalışmaların olduğunu bildiğimiz hükümete en büyük katkıyı bu alanda senelerdir uğraşan onca emek vermiş kuruluşların oluşturacağı aşikardır. Tek bir ağızdan verilecek mesajın ve katkının etkisinin de ne denli büyük olacağı hepimizin malumudur. Hz. Mevlana’nın ve hoşgörünün kenti Konya’da yapılacak bu çalışmaların sonuçları açısından da birlikteliği sağlamaya katkı sağlayacağını ümit ediyorum ” dedi.

“Ektiğimiz tohum artık yeşeriyor”

“Ektiğimiz tohumun bundan böyle yeşerdiğini bakmak koskocoman bir mutluluk” diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Başlangıçta bu konuyla ilgili fazla bir bilgiye sahip olmadan yola çıktık lakin hep

iyi insanlarla karşılaştık. Proje aşamasında, yapım aşmasında sonradan vakfın kurulma aşamasında hep karşımıza güzellikler çıktı. Burada o güzel insanlarda bulunuyor, huzurunuzda onlara da teşekkür ediyorum. Merkezimiz tamamlandı ve vakıf kuruldu, sizlerin desteği ile bu yapı otizm konusunda manâlı bir işlevi yerine getirecektir” şeklinde konuştu.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nın (SOBE) oluşturulmasında ve Türkiye ve Konya’da otizmle ilgili yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm şahıs ve kurumlara teşekkür ederek sözlerine devamlı Başkan Altay, “Selçuklu 600 bini aşkın nüfusu ile Türkiye’nin en büyük 16. ilçesi. Konya, Türkiye’nin merkezinde Hz. Mevlana’nın şehri ve hoşgörünün başkenti. Böyle bir programın Konya’da olması da önemli bir işlem. Toplantıdan çıkacak sonuçlar 3 Aralık’ta açıklanacak Otizm Eylem Planı’na katkı maddesi sağlayacaktır. Katılımlarınızdan ve emeğinizden nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Biz iyi bir niyetle yola çıktık. Burada bir başlangıç olacaktır, ardından diğer kurumlarımız, belediyelerimizin katkısı ile daha iyileri olur” dedi.

“Otizm konusunda farkındalık oluşturduk”

Toplantının, Otizm Eylem Planı’na manâlı katkılar sunacağını ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’ın iyi amaç çerçevesinde ilk adımlarıyla yola çıktığında konunun, farkındalık meydana getirmek adına manâlı olduğunu ama bu boyutlara dönüşecek bir egzersiz olacağını öyle varsayım etmemiştim. Geldiğimiz nokta cidden ülkemiz adına, insanlarımız namına mutluluk verici. Çözüm odaklı, paydaşların bir araya toplandığı, sorunlarımızı rahatça paylaşabileceğimiz ve sürecin sonunda da ülkemiz insanlarına sorunları çözmede ortak bir reçete sunabilecek bir çalıştaya konut sahipliği olabilmek bizleri umutlandırıyor, mutlu ediyor. Üniversite olarak bambaşka fakültelerimizle bu hizmetin içerisinde, farkındalık oluşturma çabasının içerisinde bulunarak arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Başkanımıza, binanın yanı sıra Konya’da fakat kurumları harekete geçirdiği, otizm konusunda farkındalık oluşturarak binadan daha kayda değer bir süreci yürüttüğü için hem teşekkür ediyorum. Ülkemizde eve hapsedilmiş, kimseye derdini söyleyemeyen ve bu yükü tek başına yüklenerek taşımaya çalışan birçok aile var. Ateş düştüğü yeri yakıyor ve kurumlarımızda çözüm üretme konusunda maalesef gecikmiş durumda. Bu durumu ne kadar süratli çözersek, birbirimize ne değin çok tezgâhtar olursak ülkemizin önündeki mesafeyi aşarak bundan sonraki süreçleri daha hızlı yürütürüz” şeklinde konuştu.

Başkan Altay’dan teşekkür konuşması

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalıştayın peşinde bir teşekkür konuşması yaptı. İki gün boyunca çok bereketli bir egzersiz yürütüldüğünü ifade eden Başkan Altay, Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı’nın Türkiye Otizm Meclisi’ne (TOM) sekreterya olarak seçilmesinden dolayı da teşekkür etti. Altay konuşmasında şunları kaydetti: “Gerçekleştirilen çalıştayın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fazla yeni bir kuruluşa büyük bir sorumluluk yüklediniz. Onun için herkesin desteğine ihtiyacımız var, bunu defalarca birlikte başarabilirsek çok büyük bir hayır çıkacaktır. Birlikte bir yere gitme iradesi ortaya koydunuz, hepinize teşekkür ediyorum. Bu sorumluluğu yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Umuyorum oysa bundan sonradan daima birlikte bir araya gelip büyük hedeflere hareket ederiz. Konya’ya yakışan bir toplantı oldu, bir mutabakatla sonuçlandı. Bu da büyük bir memnun etme verdi, her yerde katılımlarınız için teşekkür ediyorum. 3 Aralık’ta yayınlanacak planda inşallah en iyi şekilde uygulanır, hepimizin istediği çocuklarımızın ve ailelerin derdine derman olur.”

Otizm Eylem Planının içerisinde 7 başlıca başlığın yer aldığını ve bu başlıkların içerisinde her bakanlığın hizmet alanında keza yönetmelik anlamında, hem de hizmetin planlanması anlamında yapması gereken çok önemli şartların değişmesi olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Daire Başkanı Elçin Er ise,“Bizim engelli politikalarımız fazla çabuk yol aldı. koskocoman bir mutlulukla söylüyorum ama Otizm Eylem Planı Nisan ayı içerisinde Yüksek Planlama Kurulu, 9 bakanımız ve dönemin başbakanı tarafından imzalandı. Fakat Devlete Ait Gazete’de yayınlanma tarihi plan bütçe görüşmeleri sırasında sayın bakanımızın ifadesi ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak açıklanmıştır. Yeniden Sayın Başbakanımızın himayelerinde planın açıklanarak bütün bakanlarımıza görevin tevdi edilmesi laf konusu olacaktır. İnşallah bakanlık olarak bütün tarafları orada görmeyi ve bir arada eylem planımız ile ilgili tanıtım toplantısında bir arada olmayı hedefliyoruz” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın teşekkür konuşması ile sona eren çalıştayın ardından katılımcılar, Selçuklu Belediyesi’nin konut sahipliğinde Kelebekler Vadisi, Mevlana Müzesi ve Sille’den oluşan şehir halkı gezisine katıldı.

(İHA-FM-Y)