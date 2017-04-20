KONYA (AA) – Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Mehmet Ali Aydın, Türkiye’nin sağlık turizminde ciddi potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Bu yüzden plastik cerrahi, göz hastalıkları, onkoloji, kalp ve beyin cerrahisi, omurga ve bel fıtığı cerrahileri, organ nakli, saç ekimi ve diş bölümlerimiz en çok başvuru alan ülkeler arasında.” dedi.

Aydın, Necmettin Erbakan Üniversitesince Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “sağlık turizmi” konulu panelde, Türkiye’nin kaliteli ve uygun sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Avrupa’dan daha uygun ücretle hizmet verdiklerine işaret eden Aydın, Avrupa ve ABD’deki uzun bekleme sürelerinin Türkiye’de çok daha kısa olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin tercih edilen bir konumda olduğunu anlatan Aydın, “En son yapılan şehir hastanelerinde en son kullanılan teknolojileri ve fiziksel şartları sunma imkanına sahibiz. Türkiye’den bir saatlik uçuşla 12 ülkeye, 4 saatlik uçuşla 57 ülkeye gidebiliyorsunuz. Bu da toplamda 1,5 milyar insana hitap etmeniz demektir.” diye konuştu.

Aydın, ülkeye gelen 30 milyon uluslararası hasta olduğuna işaret ederek, bu sayının kayıt dışıyla daha da arttığını vurguladı.

Dünyada sağlık turizmi alanında 500 milyar dolarlık bir harcama olduğuna dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

“Bu payın 2023 yılında 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye’deki durum ise medikal turizmi anlamında 27 farklı şehirde 32 şehir hastanesi yatırımımız var. 89 eğitim araştırma hastanesi ve 68 üniversite hastanemiz var. 900’den fazla kamu hastanemizin şu an 32’sinde uluslararası hasta birimimiz var. Ayrıca 560 özel hastanemiz mevcut. Bunların çoğu da dünya çapında tanınmıştır.”

Aydın, “Türkiye sağlık turizminde ciddi potansiyele sahip. Bu yüzden plastik cerrahi, göz hastalıkları, onkoloji, kalp ve beyin cerrahisi, omurga ve bel fıtığı cerrahileri, organ nakli, saç ekimi ve diş bölümlerimiz en çok başvuru alan ülkeler arasında. Bu kapsamda da Avrupa’nın en büyük hastanesi olacak 3 bin 666 yatak kapasitesine sahip Bilkent Şehir Hastanesinin çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin termal sağlık turizminde de ciddi potansiyele sahip olduğunu dile getiren Aydın, 2018 yılına kadar 750 bin hastaya tedavi vererek 5,6 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Moderatörlüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in yaptığı panelde sağlık turizmi alanında sunumlar yapıldı.