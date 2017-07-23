Türkiye satranç şampiyonları belli oldu

KONYA (AA) – Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen, 57 takımda toplam 812 sporcunun mücadele verdiği 2017 Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Ligi tamamlandı.

Konya Rixos Otel’de 8 gün süren organizasyonun kapanış töreninde, Satranç Birinci ve İkinci Ligi’nde dereceye giren takımlar açıklandı.

Türkiye Satranç Birinci Ligi’nin şampiyonu İzmir Rota Koleji Spor Kulübü Derneği olurken, İkinci Lig’de de şampiyonluğu İzmir’in Berk Tuğra Çalışkan Satranç Spor Kulübü Derneği elde etti.

Birinci Lig’de 24 takımda 337 sporcu mücadele verdi. İlk üç sırayı elde eden, İzmir Rota Koleji Spor Kulübü Derneği, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve İstanbul Darüşşafaka Spor Kulübü, Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi’ne yükseldi.

İkinci Lig ise 33 takımda 475 sporcunun mücadelesine sahne oldu. İlk dört sırayı alan, İzmir Berk Tuğra Çalışkan Satranç Spor Kulübü Derneği, Giresun Bulancak İhsaniye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karaman Doğukışla Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile Malatya Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü, Türkiye Satranç Birinci Ligi’ne çıktı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Satranç Birinci Ligi ve bu yıl ilk kez hayata geçirdikleri Türkiye Satranç İkinci Ligi’nin, satranç camiası için önemli faaliyetler olduğunu söyledi.

Birinci Lig’i 2014 yılında satranç kulüplerinden gelen talepler doğrultusunda kurduklarını belirten Tulay, şöyle konuştu:

“Birinci Lig’i kurmadan önce kulüpler şampiyonasını gerçekleştiriyor, daha sonra Türkiye İş Bankası Satranç Ligi’ni yapıyorduk. Ülkemizin dört bir yanından onlarca takımımız kulüpler şampiyonasında yarışıyor ve 14 takımın yarıştığı Türkiye İş Bankası Satranç Ligi’ne yükselmeye çalışıyordu. Aradaki bu büyük ve adil olmayan sayı ve güç farkını gidermek için ilk adımı Satranç Birinci Ligi’ni kurarak attık. Birinci Lig ile turnuvalarımızın güç dengesini önemli oranda sağlamış olduk. Son olarak yine gelen talepler doğrultusunda bu yıl ilk kez Satranç İkinci Ligi’ni kurarak bu güç dengesini daha da sağlamlaştırmaya çalıştık. Her zaman her şekilde desteklemeye gayret ettiğimiz kulüplerimizin yarıştıkları liglerimizi en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Tulay, Süper Lig’e ve Birinci Lig’e yükselen takımları ve masa derecesi elde eden sporcuları tebrik etti.

Konuşmanın ardından, üst liglere yükselen takımlar ile masa derecesi elde eden sporculara, kupa ve madalyaları verildi.