“Türkiye tütün kullanımında hala ilk sıralarda yer alıyor”
KAYSERİ (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Türkiye'nin tütün kullanımında ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.
Çeşitli programlar için Kayseri'ye gelen Meşe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının asli görevlerinin halkın sağlığını korumak olduğunu söyledi.
Kayseri'nin sağlık açısından şanslı şehirler arasında yer aldığını vurgulayan Meşe, hayırseverlerin de desteğiyle sağlık alanından bazı yatırımların yapıldığını belirtti.
Halk sağlığı hizmetleri konusuna önem verdiklerini aktaran Meşe, şunları kaydetti:
"Pek çok kişi kronik hastalıkları, diyabeti, hipertansiyonu erken fark edemiyor. Kronik hastalıklar erken ölümlere neden oluyor. Bugün açılışını yapacağımız aile sağlığı merkezlerimiz çok önemli. Halkın sağlığının korunması konusunda yerel idarecilerimizden, mülki amirlerimizden desteklerini bekliyoruz. Özellikle tütün kontrolleri önemli. Maalesef Türkiye tütün kullanımında hala ilk sıralarda yer alıyor. Akciğer kanseri oranlarımız gittikçe artıyor. KOAH hastalarımızın sayısı da her geçen gün artıyor. Bunların en önemli sebeplerinden biri de sigara ve tütün. Hem tütün kullanımı hem de pasif içicilik. Sayın Valimizden tütün denetimlerinde destek bekliyoruz."
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Valilik olarak Sağlık Bakanlığının yapacağı hizmetler için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.
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