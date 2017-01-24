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Türkiye üçüncüsü karateciden Karahan’a ziyaret

24 Ocak 2017 Salı, 15:10

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KONYA (AA) – Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası Türkiye üçüncüsü Tuğçe Demiş, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan’ı makamında ziyaret etti.

Demiş’in Antrenörü Çemil Çevik, ziyarette yaptığı açıklamada, ilk olarak milli takıma girerek 2020 yılında düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Mehmet Karahan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Genç sporcumuzun başarısını alkışlıyoruz. Sporda başarıyı yakalamak ve derece alabilmek herkese nasip olmaz. Bu, ancak azim ve çalışmayla sağlanabilir.” dedi.

Ilgın Ilgın Belediyesi Konya Mehmet Karahan tuğçe demiş Türkiye üçüncü karateciden Karahan’a ziyaret

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