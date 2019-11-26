Türkiye üçüncüsü öğretmenlerden ziyaret
ESKİŞEHİR (AA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler arasındaki birlik ve beraberliğin sportif etkinliklerle artırılması kapsamında düzenlenen turnuvalarda Tepebaşı Kadın Öğretmen Voleybol Takımı, Türkiye 3'üncüsü oldu.
Tepebaşı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, turnuvalarda iyi performans sergileyen Tepebaşı Kadın Öğretmen Voleybol Takımı önce Ege Bölgesi şampiyonu olmuş ardından Ankara'da yapılan Türkiye finallerinde üçüncülüğü elde ederek kupasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden aldı.
Eskişehir'e gelen başarılı kadın voleybol takımı, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca'yı ziyaret etti.
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