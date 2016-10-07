Türkiye, Ukrayna ile berabere kaldı

KONYA (AA) – A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-1 geride tamamladı.

23. dakikada Kravets’in Ömer Toprak tarafından düşürülmesi sonucu hakem Manuel Grafe, penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada Ukrayna penaltı golüyle öne geçti. Penaltı atışını kullanan Yarmolenko’nun yerden vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan’ın altından ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada Ukrayna farkı 2’ye çıkardı. Yarmolenko’nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Kravets’in şutunda top filelere gitti: 0-2

45+1. dakikada Türkiye farkı 1’e indirdi. Hakan Çalhanoğlu’nun soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Ukrayna’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk 11’de 4 değişiklik



A Milli Futbol Takımı’nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna’yı konuk ettiği karşılaşmada Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Hırvatistan maçının 11’ine göre 4 değişikliğe gitti.

Terim, Hırvatistan ile deplasmanda oynanan maçın 11’inde yer alan futbolculardan Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan’ın yerine Ömer Toprak, Hakan Balta, Caner Erkin ile Enes Ünal’a şans verdi.

Kaleyi Volkan Babacan’a emanet eden tecrübeli teknik adam, defansı Şener Özbayraklı, Ömer Toprak, Hakan Balta ve Caner Erkin dörtlüsünden oluşturdu.

Defansın önünde Ozan Tufan ve Mehmet Topal’ı oynatan Terim, kanatlarda Hakan Çalhanoğlu ve Emre Mor’a forma verdi. Milli takımı ileri ucunda ise Cenk Tosun ve Enes Ünal görev yaptı.

Ukrayna’da son maça göre 2 değişiklik



Konuk ekip Ukrayna da ise grupta son oynadığı İzlanda müsabakasına göre ilk 11’de 2 değişiklikle sahaya çıktı.

İzlanda’ya karşı ilk 11’de görev yapan Yaroslav Rakitskiy ve Sergiy Sydorchuk’a şans vermeyen teknik direktör Andriy Sevchenko, bu futbolcuların yerine Artem Kravets ve Ivan Ordets’i sahaya sürdü.

Davutoğlu maçı takip etti



Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı protokol tribününde takip etti.

Tribünler tamamen doldu



Konya Büyükşehir Torku Arena’daki maça futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nın tribünleri karşılaşma öncesi tamamen dolarken, stadı çevreleyen tribünler kırmızı-beyaz renklerle süslendi.

Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin bayrak bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerinde de 3 metre eninde 5 metre yüksekliğinde 50 bayrak kullanıldı.

Yaklaşık 300 Ukraynalı taraftar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını desteklemek için yerini aldı.

Arda Turan’dan destek mesajı



2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Türkiye’nin, Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı kadroya çağrılmayan Arda Turan, milli takıma sosyal medya hesabından destek verdi.

Arda, paylaştığı mesajda “Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza sonsuz başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun, dualarım hep onlarla…” ifadelerini kullandı.

Milli takıma “meşaleli” karşılama



A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadı’da taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Ay-yıldızlı ekibi “Türkiye” sloganlarıyla karşılayan yüzlerce taraftar kırmızı-beyaz meşale yaktı.

Maçta geniş güvenlik önlemi



Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde önlemlerini artırdı. Stat ve çevresinde 3 bin polis görevlendirildi. Stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi.

Futbolseverlerin el ve sırt çantaları başta olmak üzere yanlarındaki spreyler de stada alınmadı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.

Öte yandan milli maç öncesi taraftarlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez.” şeklinde tempo tutarak, terörü lanetledi. Futbolcuların ısındığı esnada ise “Mehter Marşı” çalındı.

Muhabir: Muhammed Boztepe