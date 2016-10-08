Türkiye – Ukrayna maçının ardından

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu Türkiye-Ukrayna maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Davutoğlu, Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu’nda oynanan ve 2-2 biten Türkiye – Ukrayna karşılaşmasıyla ilgili Davutoğlu, “Eğer ikinci yarıdaki futbolu ilk yarıda oynamış olsaydık, illaki netice çok farklı olurdu. Hakemin de birincil yarıda bir takım pozisyonlarda penaltıları görmemiş olması, biraz şansızlık oldu fakat takımın oyundan düşmemesi ve 2-0’dan sonra bu neticeyi alması önemli bir başarıdır. Bu bir öz güven göstergesidir. Çünkü 2-0’dan daha sonra toparlayabilmek çok kuvvet. Ama bizim takım toparladı ve sıcacık da kazanabilirdik. Azıcık daha son vuruşlarda etkin olsalardı… En azından bir puan almış olduk. Allah yolunu açık etsin hepsinin. tebrik ediyorum, Fatih hocayı da bütün takımı da” biçiminde konuştu.

Dürüst: “2-0’dan 2-2’ye getirmek önemli”

Türkiye Futbol Federasyon Başkanvekili Ali Dürüst son günlerdeki spekülasyonların oyuncuları etkilediğini belirterek, “Daha çok maçımız var. Geriye Doğru düştükten sonradan bir puan almak kayda değer bir şey. Hemen İzlanda’ya gidiyoruz, yarış devam ediyor. İki türlü de bakabiliriz. 2-0’dan 2-2’ye getirmek manâlı. Oyuncuları tebrik ediyoruz. Bu yarış içinde sonuna kadar olacağız. Takımdaki hava iyi. Özellikle ikinci devredeki oyun ve futbolcuların hırsı İzlanda maçı için de bize umut verdi. Bu hava ile gideceğiz” dedi.

Emre Mor’dan hakeme eleştiri

A Ulusal Ekip oyuncusu Emre Mor da hakemin verdiği kararları eleştirdi. Mor, kendisine birincil yarıda yapılan hareketin penaltı olduğunu ve Ukrayna takımının sert oynadığını söyleyerek, “Maça iyi başlayamadık. aniden 2-0 geriye düştük. Fakat ilk golü attıktan sonradan fazla daha iyi oynadık. Maçı için mücadele ettik ancak berabere kaldık. Ukrayna oynadığı sert oyun ile beni de fazla sinirlendirdi. Bana fazla sert fauller yaptılar ve hakem de buna göz yumdu. En azından Ukraynalı bazı oyunculara uyarı için kart göstermeliydi lakin yapmadı. Kendimce hakem fena bir performans gösterdi. Birincil yarıda suç oluşturan sahası içinde bana yapılan hareket yüzde yüz penaltıydı. Ben de maçın başında zorlandım ama ikinci güya takım ile birlikte daha iyi oynadığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.