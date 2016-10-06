Ana Sayfa   >   Spor   >   Türkiye-Ukrayna

Türkiye-Ukrayna

06 Ekim 2016 Perşembe, 21:50
Türkiye - Ukrayna

Benzer Konular

ukrayna-turkiye-macinda-3-puan-hedefliyor
Ukrayna, Türkiye maçında 3 puan hedefliyor
a-milli-takim-ukrayna-macina-hazir
A Milli Takım, Ukrayna maçına hazır
Otyatmaz'dan, Albay Kip'e ziyaret
Otyatmaz'dan, Albay Kip'e ziyaret


KONYA (AA) – 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda yapılacak Türkiye-Ukrayna maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Manuel Grafe, Thorsten Schiffner, Holger Henschel (Almanya)

Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Hakan Balta, Ömer Toprak, Caner Erkin, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor, Cenk Tosun, Enes Ünal

Ukrayna: Pyatov, Butko, Sobol, Kucher, Stepanenko, Kovalenko, Konoplyanka, Kravets, Ordets, Zinchenko, Yarmolenko

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Futbol I Grubu Türkiye Ukrayna

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet