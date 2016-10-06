Türkiye-Ukrayna
06 Ekim 2016 Perşembe, 21:50
KONYA (AA) – 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda yapılacak Türkiye-Ukrayna maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Manuel Grafe, Thorsten Schiffner, Holger Henschel (Almanya)
Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Hakan Balta, Ömer Toprak, Caner Erkin, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor, Cenk Tosun, Enes Ünal
Ukrayna: Pyatov, Butko, Sobol, Kucher, Stepanenko, Kovalenko, Konoplyanka, Kravets, Ordets, Zinchenko, Yarmolenko