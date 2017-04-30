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Türkiye yamaç paraşütü hedef ligi

– Türkiye yamaç paraşütü hedef ligi 1. etabı, Kayseri’de 30 paraşütçünün katılımıyla başladı

30 Nisan 2017 Pazar, 19:35

KAYSERİ (AA) – Türkiye yamaç paraşütü hedef ligi 1. etap yarışması Kayseri’de başladı.

Talas ilçesindeki Ali Dağı’nda düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 5 etaplı yarışmanın 1. etabına Türkiye’nin çeşitli illerinden 30 yarışmacı katıldı.

Yaklaşık 2 bin rakım yükselikten havalanan yarışmacılar, iniş alanındaki hedef noktasına en yakın yere ulaşmaya çalıştı.

Yarın sona erecek 1. etabın ardından yarışma, Antalya, Erzincan, Eskişehir ve KKTC’de devam edecek.

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