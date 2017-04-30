Türkiye yamaç paraşütü hedef ligi
– Türkiye yamaç paraşütü hedef ligi 1. etabı, Kayseri’de 30 paraşütçünün katılımıyla başladı
30 Nisan 2017 Pazar, 19:35
KAYSERİ (AA) – Türkiye yamaç paraşütü hedef ligi 1. etap yarışması Kayseri’de başladı.
Talas ilçesindeki Ali Dağı’nda düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 5 etaplı yarışmanın 1. etabına Türkiye’nin çeşitli illerinden 30 yarışmacı katıldı.
Yaklaşık 2 bin rakım yükselikten havalanan yarışmacılar, iniş alanındaki hedef noktasına en yakın yere ulaşmaya çalıştı.
Yarın sona erecek 1. etabın ardından yarışma, Antalya, Erzincan, Eskişehir ve KKTC’de devam edecek.