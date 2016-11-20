KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı öncesinde bazı kişilerin, “Kaç holü iptal ettiniz, kaç tane yabancı iş adamı programını iptal etti” gibi manidar sorular sorduğunu belirterek, “Bunlara, ‘hiçbir holü iptal etmedik’ dedik. 8 holün de dolu olduğu bir fuarı tamamladık. Demek ki Türkiye’de çarklar işlemeye devam ediyor.” dedi.

Olpak, MÜSİAD Seydişehir Şubesi’nin açılışı için geldiği Konya’da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin hızlı büyüme yolunda adımlar atmaya devam ettiğini belirten Olpak, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından iş adamlarına büyümeye ve üretmeye devam etme çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Olpak, bu süreçte iş dünyasına, hiçbir programı iptal etmeyeceklerini ve ertelemeyeceklerini söylediğini belirterek, geçen hafta uluslararası ticaret fuarı MÜSİAD EXPO’nun 16’ncısını gerçekleştirildiğini hatırlattı.

– 100’ün üzerinde ülkeden katılım

Bu fuarda devlet adamları ve siyasetçileri; iş adamları, girişimciler, yatırımcılar ve temsilcileri buluşturduklarını anlatan Olpak, şöyle devam etti:

“Bu fuara 100’ün üzerinde ülkeden katılım sağlandı. 7 binin üzerinde yabancı ve on binlerce Türk iş adamı fuarda yer aldı. İstanbul’da 8 holden oluşan fuarı yaptık. MÜSİAD EXPO öncesi ’15 Temmuz’un etkileri ve terör hadiseleri var, kaç holü iptal ettiniz, kaç tane yabancı iş adamı programını iptal etti’ gibi manidar sorular soruyorlardı. Bunlara, ‘hiçbir holü iptal etmedik’ dedik. 8 holün de dolu olduğu bir fuarı tamamladık. Demek ki Türkiye’de çarklar işlemeye devam ediyor. Bunun göstergelerinden biri, MÜSİAD olarak da büyümeye devam ediyoruz. Teşkilatlanma çalışmalarımız sürüyor. Avustralya ve Japonya’da şube açılışı gerçekleştireceğiz.”

– “Kazanç sağladığınız para biriminden borçlanın” çağrısı

Olpak, uluslararası piyasalardaki belirsizlik ve ABD’de yaşanan gelişmelerin, dünyanın bütün ülkelerini gerek siyasi gerekse ekonomik bakımdan etkilediğinin altını çizdi.

Dolardaki yükselişten ithalatı ve ihracatı olan Türkiye’nin etkilenmesinin kaçınılmaz olduğuna işaret eden Olpak, şunları kaydetti:

“Bankacılık sektörüyle yaptığımız görüşmelerde yıl ortalarında dolar 3,10-3,15 aralığında görülebiliyordu. Nisan-mayıs ayları için böyle bir öngörü vardı. ABD’de seçimden sonra Trump’ın yaptığı açıklamalar sadece Türk lirasıyla ilgili değil, dolar bütün para birimleri karşısında değer kazanıyor. Eskiden beri sanayici ve tüccarımıza ‘hangi para biriminden kazancınızı sağlıyorsanız o para biriminden borçlanın’ diyoruz. Dolar bazında ve para biriminde kazanç sağlayan sanayicimiz ve iş adamımız varsa bu yükseliş onları fazla etkilemeyecektir. Türk lirasından kazanıp dolar borcu varsa veya başka bir para biriminden kazanıp dolar cinsinden borcu varsa maalesef etkilenecektir. Bu, Türkiye’nin kendi şartlarından kaynaklanan bir süreç değildir.”