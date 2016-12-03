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“Türkiye’de Darbeler ve Arka Planları” konferansı

03 Aralık 2016 Cumartesi, 18:55
"Türkiye’de Darbeler ve Arka Planları" konferansı

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SİVAS (AA) – Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, Şarkışla ilçesinde düzenlenen “Türkiye’de Darbeler ve Arka Planları” adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dilipak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de gerçekleşen darbeleri anlatarak, “Bundan sonra darbe olur mu? Olmaz, yapsınlar da görelim, sonuna kadar deneyecekler, hiç vazgeçmeyecekler.” dedi.

Konferansa, Belediye Başkan Vekili Hacı Yılmaz, Başkan Yardımcısı Seyit Pınar, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazeteci ve yazar Abdurrahman Dilipak konferans Şarkışla

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