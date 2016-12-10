Türkiye'de “Huzur” operasyonu
– Konya’da 853 polisin katılımıyla “Huzur” uygulaması gerçekleştirildi
10 Aralık 2016 Cumartesi, 01:30
KONYA (AA) – Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan “Huzur” operasyonu kapsamında, Konya’da 853 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 853 polis, kent merkezindeki yollarda, eğlence mekanları ve umuma açık yerlerde “Huzur” uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında 2 bin 500 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılarak, 350 araç ve 55 iş yeri arandı.
Bazı suçlardan aranan 15 kişiyi yakalayan ekipler, 6 iş yerinin sorumluları hakkında idari işlem uyguladı.