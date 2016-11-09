Türkiyede ilk defa Bas Oku ile Atatürk tanıtılacak

Giresun Belediyesi kadar Atatürk Meydanı’na yerleştirilen aygıt, dokunmatik ekranda “Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri, Gençliğe Hitabesi, Anıları, Nutuk’tan Kesitler, Devrimleri ve İnkılapları” butonlarından birine basarak seçilen bölümle ilgili data veriyor. Cihazın tanıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Kerim Aksu, “Atatürk’ü iyi anlamalıyız ve çocuklarımıza, gençlerimize iyi anlatmalıyız. Atatürk’ün ilkeleriyle aydınlığa yürümeliyiz” dedi.

‘Bas Oku’ cihazının bir ilk olduğunu söyleyen Aksu, ”Yarın hepinizin bildiği gibi 10 Kasım. Bu bir tören yok fiilen, bir keder. Cumhuriyetimizi kuran ve fazla şey borçlu olduğumuz, aldığımız eğitimden tutun yaşadığımız topraklara kadar her türlü bize katkıyı karşılayan, demokrasimizi geliştiren, insan haklarını, hukuku her türlü devrimleri yapan büyük Atatürk’ün vefat sene dönümünü yarın hüzünle anacağız. Bugün burada tanıttığımız cihaz baştan sona çocuklarımızın büyük Atatürk’ü, devrimlerini, anılarını, sözlerini ve Söylev’tan bölümleri zahmetsizce öğrenmelerini sağlayacağız. Hitabe’tan parçalar burada Atatürk Meydan’ında kendi adını verdiğimiz büyük Atatürk’ün meydanında insanlarımız gelecek burada Atatürk ile ilgili ne istiyorsa bulabilecek. Atatürk’ü daha çok tanıtacağız, Atatürk’ün değerini daha fazla bileceğiz. Bizim Atatürk ve tabanca arkadaşlarına olan borcumuz bitmez. Bugün burada gizli ortamda yaşabiliyorsak bunu Atatürk’e borçlu olduğumuzu unutmayacağız. Atatürk’ün en önemli sözlerinden biri de ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözüdür. Biz barışı, kardeşliği, beraber yaşama kültürünü atalarımızdan öğrendik. Dünya ayrıntılarıyla silahlı savaşlara yönelmeye başladı, bu da endişe verici ve endişe verici” ifadelerini kullandı.

Hain darbe girişimini andıran Aksu, sözlerine şöyle devam etti:

“Hepimiz 15 Temmuz gibi fena bir felaketi yaşadık. Vatandaşımız, hem vatansever askerlerimizin, vatansever polislerimizin göre kenetlendi. Bu ülke, artık demokrasiden dönüş olmayacağını halkıyla, askeriyle, polisiyle göstermiştir. Demokrasiden katiyen geri adım atmayacağız. Cumhuriyet kutlamalarını, keza Atatürk’e saygımızı katiyen bırakmayacağız. Bizden sonraki nesillerin de bırakmaması için bu şekilde bir çalışma yaptık. Hepimize hayırlı olsun. Umarım insanlarımız yalnızca yanındakinden duyduğu ile yok okuyarak öğrenirler. Biliyorsunuz Allah’ın birincil emri okudur. Okuyarak anlamak lüzumlu. İlkokul mezunu hacılara, hocalara inanmamak lüzumlu. Kendini hacı diye öğretmen diye ifade eden insanların ülkemizi ne hale getirdiğini görüyoruz. İnşallah cümbür cemaat okur ve Atatürk’ü anlar. Gerçekte herkesin birbirine sarılması gerekli. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bu ülke hepimizin. Birlikte sahip çıkacağız. Birlikte olursak ülkeyi düşmanlardan kurtarabiliriz. Yalnızca içeride yok, açık havada da bir sürü düşmanlarımız var. Onun için Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları birlikte olursa bunu aşar diye düşünüyorum. Bu beraberlik devam etmeli, birbirimize hürmet duymalıyız. Ayrı düşünebiliriz, ayrı dikkate almak demokrasimizin temelidir. Birbirimizin düşüncesine saygı duymalıyız. Çocuklarımız geleceğimizdir. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Atatürk’ün aydınlattığı yolda korkmadan yürüyeceğiz.”

Konuşmanın ardındaki ‘Bas Oku’ cihazını deneyen Aksu, daha sonra cihazdan aldığı Atatürk’ün bir sözünü okudu. Atatürk’ü sevdirmek ve daha fazla tanıtmak için başlatılan başvuru vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Resul Yanbul

GİRESUN