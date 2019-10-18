“Türkiye'de organ bağışı düşük”
KAYSERİ (AA) – Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, ülkede organ ve doku nakillerinin başarılı bir şekilde yapılmasına rağmen organ bağışının yeterli seviyede olmadığını belirtti.
Kahveci, İl Sağlık Müdürlüğünce Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kayseri Yoğun Bakım ve Organ Nakli Paneli"ne katıldı.
Programın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Eyüp Kahveci, sağlıklı bir kişinin hayattayken rızası ile ancak böbrek ve karaciğerini bağışlayabildiğini söyledi.
Kahveci, beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların ise yakınlarının rızasıyla böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, kalp kapakları, kornea, yüz, el, kol ve bacaklarının bağışlanabileceğini ifade etti.
Yoğun bakımda hayatını kaybeden hastaların çok azının ailesinin organ bağışına izin verdiğine dikkati çeken Eyüp Kahveci, "Türkiye'de organ ve doku nakilleri başarılı bir şekilde yapılıyor, ancak organ bağışı düşük. Ölen insanların organlarının bağışlanması konusunda bazı sıkıntılar var. Bu konuda birçok çalışma yapmak gerekiyor. Avrupa'da ise ölen insanların organlarının bağışlanma oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla organ temininde sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.
– "Türkiye'de nakil için yeterli doktor var"
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise Kayseri Şehir Hastanesinde böbrek nakli yapabilmek için başvuruda bulunduklarını dile getirerek, ilerleyen süreçte böbrek nakli ameliyatlarına başlamak istediklerini dile getirdi.
Nakil için gerekli eğitimlerin tamamlandığını belirten Benli, şunları kaydetti:
"Organ bağışı yetersiz. Bağışı uluslararası seviyeye getirebilmemiz için bugün burada olduğu gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aslında bizim organ bağışında çok ileri bir noktaya gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoğun bakımlarda beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların organlarının bağışlanması önem arz ediyor. Çünkü hastanın hayat belirtisi kalmamış oluyor. Dolayısıyla o organlar birçok hayatı kurtaracaktır. Nakil bekleyen birçok hasta var. Bir hastanın haftada 3 gün diyalize girdiğini düşünürsek, o günü tamamen iptal ediyor. Hayatının yüzde 50'si hoşnut olmayan bir formatta gidiyor. Bu durumu ortadan kaldırmanın yolu, organ naklini gerçekleştirmekten ve organ bağışının yüksek olmasından geçiyor. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum."
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Zeki Yılmaz da Türkiye'nin organ nakli konusunda yeterli doktor ve teçhizata sahip olduğunu vurguladı.
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“Türkiye'de organ bağışı düşük”
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