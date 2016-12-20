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Türkiyede tedavi edilirken hayatını kaybeden Suriyelilerin sayısı 8 oldu

Başbakanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere kadar Suriye’nin Halep kentinden Türkiye’deki hastanelere 148 yaralı getirilerek tedavi altına alındı.

20 Aralık 2016 Salı, 13:20

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Başbakanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere kadar Suriye’nin Halep kentinden Türkiye’deki hastanelere 148 yaralı getirilerek tedavi altına alındı. Tedavi sırasında 8 yaralı hayatını kaybetti. Yaralıların 13’ünün taburcu edildiği bildirildi. 

Adem Karagöz – Nuri Pir

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