Türkiyede tedavi edilirken hayatını kaybeden Suriyelilerin sayısı 8 oldu
Başbakanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere kadar Suriye’nin Halep kentinden Türkiye’deki hastanelere 148 yaralı getirilerek tedavi altına alındı.
20 Aralık 2016 Salı, 13:20
Başbakanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere kadar Suriye’nin Halep kentinden Türkiye’deki hastanelere 148 yaralı getirilerek tedavi altına alındı. Tedavi sırasında 8 yaralı hayatını kaybetti. Yaralıların 13’ünün taburcu edildiği bildirildi.
Adem Karagöz – Nuri Pir