SİVAS (AA) – Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Türkiye'de Türkmenistan Kültür Günleri Konseri" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkmenistan Kültür Bakanlığı, Türkmenistan Büyükelçiliği, Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst düzeye çıkmasına vesile olacak etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsatan Amanlıyev, "İlişkilerimizin daha da gelişmesi ve artması için ülkelerimizin liderlerinin gayretleri büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ülkelerimizin kültürel ilişkileri önemlidir, iki ülkenin kültürel ilişkileri geleneksel hale gelmiştir." dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise iki ülkenin aynı anlayış içerisinde yürüyüşünün devam edeceğini, Türkmenistan'dan gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta 100. yıl etkinliklerinin büyük coşkuyla kutlandığını dile getirdi. 100 yıl önceki ruhun devam edeceğini aktaran Bilgin, "Türkmenistan ile olan ilişkilerimizi daha ileriye götürmek, kardeş ülkeyle olan kültürel bağlarımızı daha da pekiştirmek, birbirimizi daha da iyi tanımak vesilesiyle kardeşlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkmenistanlı sanatçılar Guwanç Yazmammedow, Gözel Öwezowa, Gülşirin Geldimyradowa, Şyhymow Parahat ve Annaguly Myratdurdyyew türküler seslendirdi.

Programa Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Muradaliyev Gurban Murat Şamuradoviç, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Mustafa Yüksel Karadağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Harun Tan ve vatandaşlar katıldı.